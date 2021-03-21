Карлес Тускетс: в пандемию потеряли доход на сумму в 300 млн евро

Исполнявший обязанности президента «Барселоны» до Жоана Лапорты Карлес Тускетс рассказал о финансовой ситуации в клубе.
«Я уже говорил на различных встречах, что мы должны были быть очень осторожными с долгами. После ухода Неймара они резко выросли. Очень много потратили на Дембеле, Коутиньо и Гризманна. С некоторыми футболистами были продлены контракты, поэтому зарплатная ведомость увеличилась.
Рекомендуемый предел зарплаты? УЕФА рекомендует, чтобы он был менее 70 процентов от доходов клуба, но лучше – менее 50. В этом сезоне доход сильно уменьшился, и если бы футболисты не согласились на понижение зарплат, то мы бы говорили о 90 процентах. Если бы мы не потеряли 300 млн евро из-за пандемии, процент, конечно, был бы ниже», – цитирует Тускетса Sport.es.
Напомним, что после 27 матчей «Барселона» с 59 очками занимает третье место в таблице испанской Примеры и отстаёт от идущего на второй строчке «Реала» на одно очко, правда, у каталонцев сыграно на одну игру меньше.
В 28-м туре подопечные Рональда Кумана сыграют с «Реалом Сосьедад» 21 марта в 23:00 мск.
- 21 марта 2021
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