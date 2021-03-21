Голкипер «Севильи» Боно прокомментировал свой гол в ворота «Вальядолида»

Голкипер «Севильи» Боно прокомментировал гол в ворота «Вальядолила» в матче 28-го тура чемпионата Испании (1:1). Вратарь забил гол на 94-й минуте, тем самым позволив своей команде избежать поражения в этой встрече.

«Это невероятно, сложно описать, и я не знал, как это отпраздновать. Ты делаешь свою работу в воротах, и было странно видеть себя в штрафной соперника. Я посмотрел на тренера, и он сказал мне пойти на угловой, шанс выпал, и я рад, что забил», — приводит слова Боно Marca.

После 28 туров Примеры «Севилья» с 55 очками занимает 4-е место в таблице и отстаёт от идущей на 3-м месте «Барселоны» на 4 балла, правда, у каталонцев на одну игру меньше. «Вальядолид» набрал 27 очков и расположился на 16-й строчке.