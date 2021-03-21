Орлов: ЦСКА уже не конкурент «Зениту», но «Спартак» будет стараться навязать борьбу

Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за титул в чемпионате России, оценив шансы на чемпионство санкт-петербургского «Зенита».

«Конечно, трубить в фанфары не стоит. Да, ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» изо всех сил будет стараться навязать борьбу. Есть «Динамо», «Локомотив», так что с разговорами о чемпионстве «Зенита», как о свершившемся факте, действительно повременим. Да, «Спартаку» ещё надо сыграть и с «Локомотивом», и с ЦСКА, однако он будет бороться до тех пор, пока есть математическая возможность.

Кто способен отобрать очки у лидеров, кроме «Зенита»? «Химки». Посмотрите, как грамотно подмосковная команда обыграла «Рубин»! Да и тот же «Рубин», в составе которого есть три ярких атакующих футболиста», — цитирует Орлова Bobsoccer.