В ФИФА отреагировали на идею Венгера проводить чемпионат мира каждые два года

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на идею бывшего главного тренера лондонского «Арсенала», а ныне главы отдела развития футбола ФИФА Арсена Венгера, который выступил за пересмотр футбольного календаря, предложив проводить чемпионат мира каждые 2 года.
«Мы должны быть открыты для всех, для всего, для каждого предложения, каждой идеи.
Арсен Венгер — не только успешный и блестящий тренер, он ещё и профессор футбола. Однако для этого у нас, конечно же, есть и собственные специалисты, и мы будем обсуждать календарь, начиная с этого момента, потому что нам нужно прийти к решению в следующие несколько месяцев. Чем раньше это произойдёт, тем лучше — к концу года или в течение следующего года, чтобы имелась возможность всё тщательно распланировать», — цитирует Инфантино BeSoccer.
- 21 марта 2021
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