ЦСКА согласовал назначение Олича, Карацев выиграл первый титул ATP. Главное к утру

В топ-клубе РПЛ близится смена главного тренера, первый титульный триумф Карацева и итоги финала Кубка мира в биатлоне – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера. Решение об этом принял лично Орешкин.
2. Аслан Карацев завоевал первый титул АТР в карьере, выиграв турнир в Дубае.
3. Легрейд выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, Й. Бё — второй, Гараничев — 12-й.
4. Арбитр Кукуян на 10-й секунде назначил пенальти за фол за пределами штрафной в матче ФНЛ.
5. Александр Головин присоединится к сборной в Сочи и сможет сыграть со Словенией.
6. Вильена изъявил желание покинуть «Краснодар» этим летом.
7. КХЛ: СКА сравнял счёт в серии с «Динамо», «Авангард» — с «Магниткой».
8. НХЛ: Василевский повторил рекорд «Тампы», Свечников прервал безголевую серию, а гол Бучневича принёс «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном».
9. Бетербиев нокаутировал Дейнеса в 10-м раунде и защитил титулы WBC и IBF.
- 21 марта 2021
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