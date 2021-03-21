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ЦСКА согласовал назначение Олича, Карацев выиграл первый титул ATP. Главное к утру

В топ-клубе РПЛ близится смена главного тренера, первый титульный триумф Карацева и итоги финала Кубка мира в биатлоне – главное к утру в подборке «Чемпионата».



1. ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера. Решение об этом принял лично Орешкин.

2. Аслан Карацев завоевал первый титул АТР в карьере, выиграв турнир в Дубае.

3. Легрейд выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, Й. Бё — второй, Гараничев — 12-й.

4. Арбитр Кукуян на 10-й секунде назначил пенальти за фол за пределами штрафной в матче ФНЛ.

5. Александр Головин присоединится к сборной в Сочи и сможет сыграть со Словенией.

6. Вильена изъявил желание покинуть «Краснодар» этим летом.

7. КХЛ: СКА сравнял счёт в серии с «Динамо», «Авангард» — с «Магниткой».

8. НХЛ: Василевский повторил рекорд «Тампы», Свечников прервал безголевую серию, а гол Бучневича принёс «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном».

9. Бетербиев нокаутировал Дейнеса в 10-м раунде и защитил титулы WBC и IBF.