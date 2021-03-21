Китайский клуб Тошича прекратил существование. Экс-игрок ЦСКА стал свободным агентом

Китайский клуб «Тайчжоу Юаньда» объявил о прекращении своего существования, сообщает China Huanqiu со ссылкой на пресс-службу клуба.



Решение о закрытии клуба, выступавшего во второй лиге Китая, было принято в связи с финансовыми проблемами. Таким образом, бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, игравший в составе «Тайчжоу Юаньда», стал свободным агентом.



Напомним, Тошич стал игроком «Тайчжоу Юаньда» в феврале 2020 года, принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах и забил 3 гола. Сербский полузащитник защищал цвета московского ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он завоевал с «армейцами» три титула чемпиона России, а также по два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.