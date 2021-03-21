Китайский клуб Тошича прекратил существование. Экс-игрок ЦСКА стал свободным агентом
Китайский клуб «Тайчжоу Юаньда» объявил о прекращении своего существования, сообщает China Huanqiu со ссылкой на пресс-службу клуба.
Решение о закрытии клуба, выступавшего во второй лиге Китая, было принято в связи с финансовыми проблемами. Таким образом, бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, игравший в составе «Тайчжоу Юаньда», стал свободным агентом.
Напомним, Тошич стал игроком «Тайчжоу Юаньда» в феврале 2020 года, принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах и забил 3 гола. Сербский полузащитник защищал цвета московского ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он завоевал с «армейцами» три титула чемпиона России, а также по два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам