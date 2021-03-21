Президент «Барселоны» Лапорта связался с агентом Холанда

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен усилить команду в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.



По информации источника, приоритетной целью каталонского клуба является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Сообщается, что Лапорта уже связался с несколькими влиятельными агентами, в том числе с Миной Райолой, который представляет интересы норвежского футболиста. За долгие годы работы у Лапорты и Райолы сложились хорошие отношения, однако свою дальнейшую судьбу будет определять сам Холанд.



Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле, чтобы подписать норвежца.



Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

Куман ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда