Чемпион мира бразилец Бранко находится в реанимации

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии, 57-летний защитник Бранко попал в реанимацию после осложнений, связанных с COVID-19.
«Бранко находится в реанимации, за ним постоянно наблюдают. В течение последних 24 часов его состояние можно определить как стабильное. Однако состояние его лёгких привело к необходимости использовать механическую помощь, чтобы помочь пациенту дышать», – приводит заявление больницы Copa Star Football Italia.
Бразилец Бранко выступал за «Флуминенсе», «Брешию», «Порту», «Дженоа», «Гремио», «Коринтианс», «Фламенго», «Интернасьонал», «Мидлсбро» и «Метро Старз».
В составе Бразилии защитник провёл 78 матчей и забил 10 мячей. С национальной сборной Бранко стал чемпионом мира 1994 года, победителем и серебряным призёром Кубка Америки.
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44