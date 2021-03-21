Чемпион мира бразилец Бранко находится в реанимации

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии, 57-летний защитник Бранко попал в реанимацию после осложнений, связанных с COVID-19.

«Бранко находится в реанимации, за ним постоянно наблюдают. В течение последних 24 часов его состояние можно определить как стабильное. Однако состояние его лёгких привело к необходимости использовать механическую помощь, чтобы помочь пациенту дышать», – приводит заявление больницы Copa Star Football Italia.

Бразилец Бранко выступал за «Флуминенсе», «Брешию», «Порту», «Дженоа», «Гремио», «Коринтианс», «Фламенго», «Интернасьонал», «Мидлсбро» и «Метро Старз».

В составе Бразилии защитник провёл 78 матчей и забил 10 мячей. С национальной сборной Бранко стал чемпионом мира 1994 года, победителем и серебряным призёром Кубка Америки.