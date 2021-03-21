Александр Зинченко прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал выход «горожан» в полуфинал Кубка Англии. В 1/4 финала турнира подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Эвертон» со счётом 2:0.



«Полуфинал. И сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. «Манчестер Сити» снова идёт вперёд», — написал Зинченко на своей странице в «Инстаграме».



Соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу определится по результатам жеребьёвки. На данный момент ещё одним полуфиналистом уже стал «Саутгемптон», обыгравший «Борнмут» (3:0). В оставшихся матчах 1/4 финала «Челси» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Лестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Сити» шесть раз побеждал в старейшем футбольном соревновании в мире. В последний раз «горожане» завоёвывали этот трофей в 2019 году. «Эвертон» является пятикратным обладателем Кубка Англии. В последний раз «ириски» побеждали в 1995 году.

Гвардиола раскритиковал слова Зинченко по поводу победы «Ман Сити» во всех турнирах сезона