Самошников сравнил работу под руководством Слуцкого и Игнашевича
Защитник «Рубина» Илья Самошников сравнил тренерский подход наставника казанской команды Леонида Слуцкого и главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича.
«Как специалисты они оба очень требовательны. Как люди разные, Слуцкий более открыт. В методиках есть общее: когда приехал в «Рубин», понял, что некоторые упражнения Леонида Викторовича выполнял и у Сергея Николаевича. С небольшими отличиями.
Что касается личного разговора со Слуцким, детали оставлю при себе. Разговор шёл обо всех моих недоработках, о том, что нужно исправить для попадания в ротацию, в полноценную конкуренцию за место на поле. Тренер точечно объяснил, и со следующей же тренировки я начал над этим работать», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».
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