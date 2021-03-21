Гильерме — лидер по количеству сухих матчей в нынешнем сезоне РПЛ

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме является лидером по количеству сухих матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021. На счету бразильца десять встреч на ноль.
Второе место в списке занимает вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, который в текущем розыгрыше чемпионата России в девяти матчах оставлял свои ворота в неприкосновенности. У идущих на третьем и четвёртом местах вратаря «Динамо» Антона Шунина и голкипера «Сочи» Сослана Джанаева по восемь сухих матчей. Пятёрку лучших по этому показателю замыкает вратарь «Химок» Илья Лантратов (7).
Лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», в 23 матчах набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40). Действующим победителем турнира является «Зенит».
- 21 марта 2021
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