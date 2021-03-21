C. Гатагов — о заключении Кокорина и Мамаева: друзья не уберегли. Тогда я мог быть с ними

Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов вспомнил скандал, участниками которого стали нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев.
Напомним, осенью 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.
«Уверен, они сразу поняли, что поступили ужасно. Оба ведь извинились. А у нас есть люди, которые бьют судей и не извиняются. Главное — попросить прощения и извлечь из этого урок. Оба имеют право на прощение. Писал Саше в то утро. Спросил, что происходит. Он ответил, что ждут решения. После этого я уже присылал ему письма в тюрьму. Не ожидал, что всё так выйдет. Может, это было показательно, может, общественность хотела хлеба и зрелищ. Согласен с тем, что друзья просто не уберегли Сашу и Пашу. Наш консилиум друзей плохо сработал.
Кокорин — большой человек в моей жизни. Спасибо ему огромное за то, что был рядом в трудные моменты, мог поднять меня с дивана и полететь со мной куда-нибудь отдыхать. Что касается той ситуации, я тоже должен был туда ехать. Саша писал, звал с ними, но я себя плохо чувствовал и решил остаться дома. Что было бы, если бы поехал — не хочу думать», — приводит слова Гатагова Sport24.
- 21 марта 2021
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