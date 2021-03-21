Флик прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче со «Штутгартом»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча 26-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (4:0).
«Я должен сделать команде огромный комплимент. После удаления, которое было справедливым, наши футболисты хорошо оборонялись, очень хорошо закрывали свободные зоны, а также отлично действовали при владении мячом — особенно в первом тайме. То, как мы создавали моменты, было великолепно. Нам пришлось перестроить оборонительную линию. Имея на одного игрока меньше, мы смогли очень компактно действовать в защите. Нам удалось удержать ворота на замке и взять три очка. Мы добились нашей цели, поэтому тур для нас сложился удачно», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
«Бавария» разгромила «Штутгарт», играя с 12-й минуты в меньшинстве
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