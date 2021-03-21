Холанд: не лучший результат. Будем использовать это как мотивацию, чтобы стать сильнее

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в своём «твиттере» подвёл итоги матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном», который завершился со счётом 2:2.

«Не лучший результат. Мы будем использовать это как мотивацию, чтобы снова стать сильнее! Спасибо всем болельщикам «Боруссии» за вашу постоянную поддержку. Мы скоро вернемся!», – написал Холанд в твиттере.

Напомним, что в матче 26-го тура Бундеслиги с «Кёльном» «Боруссия» ушла от поражения в компенсированное время благодаря голу Эрлинга Холанда. В том матче норвежец оформил дубль.

После 26 игр немецкого чемпионата «Боруссия» с 43 очками занимает пятое место в таблице. 3 апреля команда из Дортмунда примет «Айнтрахт» в матче 27-го тура Бундеслиги.