Холанд: не лучший результат. Будем использовать это как мотивацию, чтобы стать сильнее
Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в своём «твиттере» подвёл итоги матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном», который завершился со счётом 2:2.
«Не лучший результат. Мы будем использовать это как мотивацию, чтобы снова стать сильнее! Спасибо всем болельщикам «Боруссии» за вашу постоянную поддержку. Мы скоро вернемся!», – написал Холанд в твиттере.
Напомним, что в матче 26-го тура Бундеслиги с «Кёльном» «Боруссия» ушла от поражения в компенсированное время благодаря голу Эрлинга Холанда. В том матче норвежец оформил дубль.
После 26 игр немецкого чемпионата «Боруссия» с 43 очками занимает пятое место в таблице. 3 апреля команда из Дортмунда примет «Айнтрахт» в матче 27-го тура Бундеслиги.
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