Мирзов: я рассчитываю вернуться в «Спартак»

Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов рассказал о желании вернуться в «Спартак» по окончании аренды в «Химках».

«Как вы знаете, из «Спартака» попасть в сборную не получилось, поэтому делал всё возможное, чтобы попасть туда из «Химок». Делал всё для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, смог показать свои качества.



Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда пришёл в «Спартак», был не похож сам на себя. Нужно было сразу давать результат, который я не мог дать. Потом тренера убрали, всё поменялось», – передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, что текущий сезон Резиуан Мирзов проводит в «Химках» на правах аренды. После 23 туров химчане с 35 очками занимают 9-е место, «Спартак» (44) – 2-е.