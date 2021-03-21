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Мирзов: я рассчитываю вернуться в «Спартак»

Мирзов: я рассчитываю вернуться в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов рассказал о желании вернуться в «Спартак» по окончании аренды в «Химках».

«Как вы знаете, из «Спартака» попасть в сборную не получилось, поэтому делал всё возможное, чтобы попасть туда из «Химок». Делал всё для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, смог показать свои качества.

Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда пришёл в «Спартак», был не похож сам на себя. Нужно было сразу давать результат, который я не мог дать. Потом тренера убрали, всё поменялось», – передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, что текущий сезон Резиуан Мирзов проводит в «Химках» на правах аренды. После 23 туров химчане с 35 очками занимают 9-е место, «Спартак» (44) – 2-е.

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