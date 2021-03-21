Дюпин: некоторые считают, что достаточно приехать, сделать фото в форме сборной и уехать

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин признался, что хочет чаще получать вызовы в сборную России.
«С Мухой не общался по поводу его эмоций. С Самохой общаюсь поближе, ощущения примерно одинаковые, но мне полегче. Возраст-то у меня повыше. Эмоции сильные. Это мечта детства. Нужно уже успокоиться, почувствовать себя, как дома, чтобы работать продуктивно и приносить пользу.
Некоторые считают, что достаточно приехать, сфотографироваться в форме сборной и уехать. Но не я. Хочется получить побольше подсказок от Антохи Шунина, Гинтараса Стауче, получить опыт, становиться сильнее, получать вызов чаще. Слуцкий сказал, что главное — обойтись без травм и закрепиться в сборной.
Гол вратаря «Севильи» во вчерашнем матче? У меня вчера такой тяжёлый день был, даже новости не открывал. Обязательно посмотрю этот момент. У меня в карьере был момент, когда я на 94-й минуте почти забил. Играли с «Тосно», проигрывали 0:1, я ударил головой — мяч в сантиметрах от штанги прошёл. Вратарь бы там уже не вытащил», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 21 марта 2021
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