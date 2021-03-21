Мирзов – о преображении «Химок»: магия Черевченко в работе и доверии
Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал, благодаря чему команда преобразилась.
«Пришло новое руководство, тренер. Всё поменялось. Бьёмся, стараемся, у нас хорошее будущее. Магия Черевченко в работе и доверии. Он мне доверяет, это большое подспорье», – передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Напомним, что Резиуан Мирзов принадлежит «Спартаку», но выступает за «Химки» на правах аренды. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник сыграл 12 матчей и забил шесть мячей.
После 23 туров РПЛ химчане с 35 очками занимают девятое место в таблице, красно-белые набрали 44 очка и расположились на второй строчке.
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
19:09
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам