Мирзов – о преображении «Химок»: магия Черевченко в работе и доверии

Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал, благодаря чему команда преобразилась.

«Пришло новое руководство, тренер. Всё поменялось. Бьёмся, стараемся, у нас хорошее будущее. Магия Черевченко в работе и доверии. Он мне доверяет, это большое подспорье», – передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, что Резиуан Мирзов принадлежит «Спартаку», но выступает за «Химки» на правах аренды. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник сыграл 12 матчей и забил шесть мячей.

После 23 туров РПЛ химчане с 35 очками занимают девятое место в таблице, красно-белые набрали 44 очка и расположились на второй строчке.