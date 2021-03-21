«Смотрел на его мышцы и хотел такие же». Дюпин — о кумирах детства

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о кумирах детства.

«В детстве мне нравился ван дер Сар. Телевизоров-то особо не было, больше в журналах читал. Оливер Кан был крутым, но я больше на полевых равнялся. Вся комната была увешана плакатами: Роберто Карлос, например. Смотрел на его мышцы и думал, что вот бы мне такие же. Как он по мячу лупил! А его легендарный гол Франции обводящим ударом...», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

В нынешнем сезоне Дюпин принял участие в 19 матчах чемпионата России, в 5 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.