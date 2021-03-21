Илья Кутепов: в сборной России готов играть на любой позиции

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов сообщил, что комфортно чувствует себя в сборной России.
«В сборной у нас рабочий тренировочный процесс, всегда выкладываемся на 100%. Ощущения – отличные, настроение хорошее, как и у всех ребят, работать готов. Да, у меня не было игровой практики в клубе, но мой вызов – решение тренерского штаба сборной. Мне всегда комфортно в сборной, готов тут играть на любой позиции.
Опыта игры в атаке особенно не было. Пара ситуаций, пара моментов, и всё. Болеют ли за меня дети? Пока дети не осознают важность матчей и нашей работы, для них это обыденное мероприятие: «Папа уехал на работу». Но моему сыну уже нравится атмосфера стадиона, ажиотаж», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 21 марта 2021
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