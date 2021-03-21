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Артета: если примем несколько правильных решений, будем действительно сильными

Артета: если примем несколько правильных решений, будем действительно сильными
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о перспективах команды.

«Есть ещё поле для улучшений. Иногда это управление игрой, иногда – неправильное принятие решений или отсутствие дисциплины. Это то, что мы должны искоренить, если хотим сражаться с лучшими командами. Но я вижу направление, в котором мы движемся, вижу энергию, с которой играем и тренируемся. Я вижу атмосферу, то, насколько все вовлечены, включая весь персонал. Это даёт мне положительное ощущение, что если мы примем несколько хороших, правильных решений, то будем действительно сильными», – цитирует Артету британское издание Sky Sports.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» с 41 очком занимает десятое место в таблице.

В 29-м туре АПЛ «канониры» встретятся с «Вест Хэмом» 21 марта в 18:00 мск.

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