Леандро Паредес рассказал, почему отказался зимой перейти из «ПСЖ» в «Интер»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, почему отказался перейти в миланский «Интер» в зимнее трансферное окно.
«Я чувствую себя в «ПСЖ» очень хорошо. Что заставило меня остаться, так это уверенность в моих товарищах и в том, что я оказываю влияние на команду. Игроки позвонили мне и попросили остаться в «ПСЖ». Это укрепило моё решение», — приводит слова Паредеса Football Italia со ссылкой на Téléfoot.
Ранее сообщалось, что «Интер» зимой предлагал парижскому клубу обменять Паредеса на Кристиана Эриксена.
Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год. Полузащитник играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».
- 21 марта 2021
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