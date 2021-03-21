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Леандро Паредес рассказал, почему отказался зимой перейти из «ПСЖ» в «Интер»

Леандро Паредес рассказал, почему отказался зимой перейти из «ПСЖ» в «Интер»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, почему отказался перейти в миланский «Интер» в зимнее трансферное окно.

«Я чувствую себя в «ПСЖ» очень хорошо. Что заставило меня остаться, так это уверенность в моих товарищах и в том, что я оказываю влияние на команду. Игроки позвонили мне и попросили остаться в «ПСЖ». Это укрепило моё решение», — приводит слова Паредеса Football Italia со ссылкой на Téléfoot.

Ранее сообщалось, что «Интер» зимой предлагал парижскому клубу обменять Паредеса на Кристиана Эриксена.

Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год. Полузащитник играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».

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