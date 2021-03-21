Жена Бонуччи — о коронавирусных ограничениях: нас заставляют жить дерьмовой жизнью
Мартина Маккари, жена защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, выразила недовольство в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее у девушки был диагностирован COVID-19.
«У меня было несколько плохих дней, может быть, три, но с обычным лечением мне стало намного лучше. Я злюсь, потому что они заставляют нас жить дерьмовой жизнью. Я не знаю, когда мои сыновья снова увидят своего отца. Думаю, пора очнуться и исправить ситуацию — особенно в отношении тех, кому повезло ещё меньше, чем нам. Тот факт, что отец должен держаться подальше от своих сыновей и жены, чтобы избежать возможного заражения, создаёт большое количество проблем», — приводит слова Маккари Football Italia.
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