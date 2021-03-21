ЭСК РФС одобрила решение судьи засчитать гол Азмуна в ворота «Рубина»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит».

«Судья правильно засчитал гол в ворота «Рубина» на 75-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» №27 Магомед Оздоев, находившийся в момент передачи партнёра ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок команды соперника, не участвовал в борьбе за мяч и не оказывал влияния на возможность защитников «Рубина» играть в мяч», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», в 23 матчах набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40). Действующим победителем турнира является «Зенит».