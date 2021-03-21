В Португалии вратарь забил гол ударом через всё поле. Видео

В матче 22-го тура португальской Сегунды «Варзим» принимал «Мафру». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В начале второго тайма встречи произошёл курьёзный эпизод. На 53-й минуте матча голкипер «Варзима» Рикарду Нунеш мощным ударом выбил мяч из-за пределов своей штрафной, тот пролетел через всё поле, отскочил от газона перед штрафной соперника и угодил за шиворот вратарю «Мафры». Рикарду эмоционально отреагировал на забитый мяч и побежал праздновать гол с товарищами по команде.

Видео можно посмотреть на странице Canal 11 в «Твиттере». Права на видео принадлежат LPFP.



«Варзим» набрал 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице португальской Сегунды. «Мафра» (33) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Эшторил-Прая» (56).