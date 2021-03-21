Андрей Каряка вошёл в тренерский штаб «Родины»

Экс-футболист сборной России Андрей Каряка назначен тренером по работе с полузащитниками в футбольном клубе «Родина», который выступает в ПФЛ.

«От имени клуба желаем реализовать творческий потенциал и передать своё мастерство и опыт нашим игрокам. Пушечные удары по девяткам с дальней дистанции, коими Каряка славился в бытность игрока, нам как нельзя кстати», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В России Андрей Каряка выступал за «Крылья Советов», «Сатурн», московское «Динамо» и нижегородскую «Волгу». С 2005 по 2007 год играл в чемпионате Португалии за «Бенфику». В составе сборной России Каряка сыграл 27 матчей и забил шесть мячей.

С 2015 по 2018 год Андрей Каряка был старшим тренером в «Амкаре».