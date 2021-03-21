Бывший тренер «Ливерпуля» и «Челси» Рафаэль Бенитес заявил о желании вернуться в АПЛ.
«Приоритет – Англия. Мне нравится АПЛ, моя семья живёт в Англии. Но я хочу бороться с командой за что-то. Или чтобы был проект, который через время позволит бороться.
Я хочу побеждать. Это всегда нелегко, но, по крайней мере, вы должны делать правильные вещи, чтобы быть уверенным, что ваша команда может конкурировать с кем угодно. Есть матчи, где вы не играете лучше соперника, но у вас есть правильный план и все следуют идее, тогда вы можете победить кого угодно.
Я точно хотел бы остаться в Европе: Испания — это вряд ли, Италия — тоже непросто. Есть смысл поехать поработать в Германию, но там руководители хотят, чтобы главный тренер обязательно говорил по-немецки, а для меня это нелегко. Я разговариваю по-французски, так что чемпионат Франции входит в круг моего поиска.
В Испании у клубов нет денег, чтобы конкурировать с «Реалом» и «Барселоной». Поэтому приоритет в поиске работы будет отдан Англии, а только потом — остальным европейским чемпионатам. В последнее время мне поступали предложения из Объединённых Арабских Эмиратов, США, Бразилии и Китая, но хочу работать в Европе или в Англии.
Если найдётся подходящий вариант в Англии, можем договориться хоть завтра. Но какой это подходящий? Проект, конкурентная команда — всё это сейчас отсутствует, поэтому нам приходится ждать. Я хотел бы подождать один или два месяца, чтобы найти подходящий для себя вариант. Но я хочу не оставаться без работы, а вернуться к ней как можно скорее», – цитирует Бенитеса Daily Mail.
Последним местом работы 60-летнего испанского специалиста был «Далянь Про», который он возглавил в 2019 году. В сезоне-2020 клуб под руководством испанского специалиста занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая.
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