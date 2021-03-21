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«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенала» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Доусон, Диоп, Боуэн, Райс, Соучек, Лингард, Бенрахма, Антонио.

Запасные: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Джонсон, Фредерикс, Фредерик Алвес, Лансини, Ноубл, Одубеко.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Давид Луис, Пабло Мари, Чемберс, Сака, Джака, Парти, Эдегор, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные: Райан, Седрик, Холдинг, Габриэль, Эльнени, Себальос, Смит, Мартинелли, Пепе.

Подопечные Микеля Артеты в 28 матчах набрали 41 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (48) — на пятом месте.

Матч первого круга «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 19 сентября 2020 года и завершился победой «канониров» со счётом 2:1.

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