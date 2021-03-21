«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенала» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Доусон, Диоп, Боуэн, Райс, Соучек, Лингард, Бенрахма, Антонио.
Запасные: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Джонсон, Фредерикс, Фредерик Алвес, Лансини, Ноубл, Одубеко.
«Арсенал»: Лено, Тирни, Давид Луис, Пабло Мари, Чемберс, Сака, Джака, Парти, Эдегор, Обамеянг, Ляказетт.
Запасные: Райан, Седрик, Холдинг, Габриэль, Эльнени, Себальос, Смит, Мартинелли, Пепе.
Подопечные Микеля Артеты в 28 матчах набрали 41 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (48) — на пятом месте.
Матч первого круга «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 19 сентября 2020 года и завершился победой «канониров» со счётом 2:1.
- 21 марта 2021
-
19:09
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50