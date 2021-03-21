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16-летний Эссугу вышел на замену вместо Жоау Мариу и стал рекордсменом «Спортинга»

16-летний Эссугу вышел на замену вместо Жоау Мариу и стал рекордсменом «Спортинга»
Футбол / Прочие турниры 0
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В матче 24-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» принимал «Виторию Гимарайнш». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 84-й минуте встречи полузащитник «Спортинга» Жоау Мариу, известный в России по выступлениям за московский «Локомотив», был заменён. Вместо него на поле вышел хавбек Дариу Эссугу. 14 марта португальскому полузащитнику исполнилось 16 лет. Таким образом, Эссугу стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за основную команду «Спортинга». Ранее этот рекорд принадлежал Сантамарии, который дебютировал за лиссабонский клуб в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 12 дней.

«Спортинг» набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Витория Гимарайнш» (35) — на шестом месте.

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