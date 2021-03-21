Денис Черышев пропустит матч «Валенсия» — «Гранада»

В матче 28-го тура испанской Примеры «Валенсия» примет «Гранаду». Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Начало матча — в 18:15 мск.
Команды объявили стартовые составы на матч. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вновь отсутствует в заявке «летучих мышей». Его восстановление после мышечной травмы затянулось.
«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Паулиста, Коррея, Рачич, Солер, Васс, Гедеш, Макси Гомес, Алеханро Санчес.
«Гранада»: Руи Силва, Дуарте, Херман Санчес, Диас, Кини, Эррера, Брис, Кенеди, Кина, Вико, Сольдадо.
Черышев в последний раз выходил на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», который состоялся 24 января (1:3). В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 13 встречах Примеры и отдал две голевых передачи.
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