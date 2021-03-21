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«Эльче» без Ригони сыграл вничью с «Хетафе»

В матче 28-го тура испанской Примеры «Хетафе» сыграл вничью с «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Эльче» Пере Милья, ему ассистировал Гонсало Верду. На 60-й минуте счёт сравнял форвард «Хетафе» Энес Унал, голевую передачу отдал полузащитник Такефуса Кубо. На 85-й минуте нападающий хозяев Анхель Родригес не реализовал пенальти.

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Эльче» на правах аренды, остался в запасе.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный арбитр — Мигель Ферроль.

«Хетафе» набрал 29 очков и занимает 14-е место в таблице Примеры. «Эльче» (25) находится на 17-м месте.