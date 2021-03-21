Защитник «Арсенала» Тирни: Микель Артета — футбольный гений. Каждый день я учусь у него

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.



«Мы знаем, чего тренер хочет от нас. Надеемся, что с каждой неделей мы прибавляем, и результаты свидетельствуют об этом. Это не должно было произойти сразу, потому что это постоянный и непрекращающийся процесс.



Микель Артета – гений. Футбольный гений. Вы можете видеть, что нам всем нравится работать под его руководством, а мне особенно. Каждый день я учусь у него: он показывает мне футбол в новом свете.



Теперь я по-другому смотрю на любимую игру, другие команды и тактику. Всё из-за того, что он заставил меня задуматься об этом», – приводит слова Тирни Goal.com.



В нынешнем сезоне 23-летний шотландец провёл 21 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Подопечные Микеля Артеты в 28 матчах набрали 41 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



Сегодня, 21 марта, «Арсенал» в матче 29-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи — в 18:00 мск.

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