Моуринью: меня можно обвинить только в том, что я выпускаю слишком много атакующих игроков

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал мнение футбольной общественности о том, что «шпоры» слишком осторожно играют в топ-матчах.



«Бессмысленно считать, что мы придерживаемся осторожного подхода в важных матчах. С «Арсеналом» (1:2) играла та же команда, что и в матче с «Кристал Пэлас» (4:1). Если мы выходим на матч с «канонирами» без игроков А, B и C и вынуждены выпустить футболистов, больше ориентированных на оборону, то это совсем другое дело.



В северолондонском дерби на поле был всего один оборонительный полузащитник – это Пьер-Эмиль Хёйбьерг. В стартовом составе также появились Гарет Бэйл, Тангай Н'Домбеле, Лукас Моура, Сон Хын Мин и Гарри Кейн. Сон получил травму, и вместо него вышел не опорник и не защитник – вместо него вышел вингер Эрик Ламела.



Так что мне непонятны подобные претензии. В обоих матчах были те же игроки, тот же план, та же цель. По-разному ли они завершились? Да. Но давайте говорить откровенно: если меня в чём-то и можно обвинить, так это в том, что я выпускаю слишком много атакующих футболистов», – цитирует Моуринью Sky Sports.



«Тоттенхэм» в 28 матчах набрал 45 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021.

«Тоттенхэм» уволит Моуринью, если клуб не финиширует в топ-4 АПЛ