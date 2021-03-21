Паредес: «ПСЖ» сделает всё возможное, чтобы удержать Мбаппе и Неймара

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес высказался о будущем форвардов Килиана Мбаппе и Неймара в парижском клубе.



«Клуб сделает всё возможное, чтобы их удержать. Мы собираемся и дальше наслаждаться их присутствием в команде и надеемся, что они останутся», — приводит слова Паредеса Get French Football News со ссылкой на Téléfoot.

Килиан Мбаппе ранее изложил руководству парижан свои требования к новому контракту. Француз запрашивает контракт с годовой зарплатой не менее € 35 млн, что соответствует соглашению Неймара с «ПСЖ».

Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год. Полузащитник играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».