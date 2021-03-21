Защитник «Вест Хэма» второй матч подряд забивает в собственные ворота. Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит очередной матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Идёт 70-я минута встречи, счёт 3:2 в пользу «молотобойцев».



На 61-й минуте полузащитник «канониров» Мартин Эдегор выполнил скрытый пас к правому краю штрафной, Калум Чемберс сделал силовой прострел во вратарскую, а защитник хозяев Крэйг Доусон срезал мяч в свои ворота.

Видео автогола Крэйга Доусона

В матче 28-го тура «Вест Хэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1). Единственный гол в той встрече забил всё тот же Крэйг Доусон, после розыгрыша углового срезавший мяч в собственные ворота.

Автогол Крэйга Доусона в матче с «МЮ»

Подопечные Микеля Артеты в 28 матчах набрали 41 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (48) — на пятом месте.



Матч первого круга «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 19 сентября 2020 года и завершился победой «канониров» со счётом 2:1.