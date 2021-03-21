Защитник «Вест Хэма» второй матч подряд забивает в собственные ворота. Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит очередной матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Идёт 70-я минута встречи, счёт 3:2 в пользу «молотобойцев».
На 61-й минуте полузащитник «канониров» Мартин Эдегор выполнил скрытый пас к правому краю штрафной, Калум Чемберс сделал силовой прострел во вратарскую, а защитник хозяев Крэйг Доусон срезал мяч в свои ворота.
В матче 28-го тура «Вест Хэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1). Единственный гол в той встрече забил всё тот же Крэйг Доусон, после розыгрыша углового срезавший мяч в собственные ворота.
Автогол Крэйга Доусона в матче с «МЮ»
Подопечные Микеля Артеты в 28 матчах набрали 41 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (48) — на пятом месте.
Матч первого круга «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 19 сентября 2020 года и завершился победой «канониров» со счётом 2:1.
- 22 марта 2021
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:19
-
14:17