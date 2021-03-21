«Байер» разгромно проиграл «Герте» из зоны вылета

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала леверкузенский «Байер». Встреча проходила на «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 3:0. За порядком на поле следила авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Феликс Брих.

Судьба этого матча была решена уже в первом тайме. До перерыва «Герта» забила трижды. На четвёртой минуте счёт в матче открыл защитник берлинцев Дейорайсо Зефёйк. На 26-й минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Матеус. На 33-й минуте третий гол «Герты» забил Джон Кордоба. Во втором тайме нападающий берлинской команды Доди Лукебакио забил ещё один гол, но это взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

Благодаря этой победе «Герта», набрав 24 очка, вырвалась из зоны вылета и занимает 14-е место. «Байер» (40) — на шестом месте.