«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду»

В матче 28-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:0. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев пропустил матч из-за затянувшегося восстановления после травмы.
«Валенсия» забила быстрый гол — уже на четвёртой минуте встречи счёт открыл Даниэль Васс. На 66-й минуте преимущество хозяев удвоил Алехандро Санчес. «Гранада» также создала несколько опасных голевых моментов, но реализовать удалось лишь один из них: на 90+1-й минуте гол забил Роберто Сольдадо. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Валенсии».
После этого матча «Валенсия», набрав 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (36) — на восьмом месте.
- 22 марта 2021
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