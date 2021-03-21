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«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду»

«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду»
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:0. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев пропустил матч из-за затянувшегося восстановления после травмы.

«Валенсия» забила быстрый гол — уже на четвёртой минуте встречи счёт открыл Даниэль Васс. На 66-й минуте преимущество хозяев удвоил Алехандро Санчес. «Гранада» также создала несколько опасных голевых моментов, но реализовать удалось лишь один из них: на 90+1-й минуте гол забил Роберто Сольдадо. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Валенсии».

После этого матча «Валенсия», набрав 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (36) — на восьмом месте.

Испания - Примера. 28-й тур
21 марта 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Васс – 4'   2:0 Санчес – 66'   2:1 Сольдадо – 90'
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