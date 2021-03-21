«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду»

В матче 28-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:0. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев пропустил матч из-за затянувшегося восстановления после травмы.

«Валенсия» забила быстрый гол — уже на четвёртой минуте встречи счёт открыл Даниэль Васс. На 66-й минуте преимущество хозяев удвоил Алехандро Санчес. «Гранада» также создала несколько опасных голевых моментов, но реализовать удалось лишь один из них: на 90+1-й минуте гол забил Роберто Сольдадо. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Валенсии».

После этого матча «Валенсия», набрав 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (36) — на восьмом месте.