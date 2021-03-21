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Артета: матч с «Вест Хэмом» подарил мне несколько ночных кошмаров

Артета: матч с «Вест Хэмом» подарил мне несколько ночных кошмаров
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3).

«Мы знали, что матч с «Вест Хэмом» может создать нам проблемы, но всё равно трудно объяснить провал в первом тайме. Первый гол — это уже привычная для «молотобойцев» комбинация, и они делают это действительно хорошо. А второй и третий голы — наши ошибки, которые вовсе неприемлемы.

Наша игра во втором тайме — это то, что мы хотим показывать всегда. Возможно, это был наш лучший тайм в сезоне — мы могли забить шесть или семь голов и выиграть игру. Однако у нас не может быть двух лиц в одном и том же матче.

Мы придерживались плана, который у нас был, потому что с каждой минутой мы играли всё лучше и лучше. Я верю в своих футболистов и даже после счёта 0:3 они не собирались сдаваться. У нас была вера, что мы можем как минимум отыграться.

Этот матч подарил мне несколько ночных кошмаров, потому что очень трудно искоренить некоторые ошибки, которые мы сегодня сделали и тем самым навредили себе», — приводит слова Артеты BBC.

Видео гола, принесшего «Арсеналу» ничью в матче с «Вест Хэмом»

«Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (49) — на пятом месте.

«Арсенал» отыграл отставание в три мяча и вырвал ничью в матче с «Вест Хэмом»
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