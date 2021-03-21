Лукас Васкес отказался продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес близок к уходу из мадридского клуба, сообщает Marca.
Васкес отказался продлить контракт с «Реалом». После отказа от первого предложения клуба о новом трёхлетнем соглашении, которое предусматривало снижение заработной платы на 10%, переговоры между футболистом и «Реалом» были приостановлены. Недавно состоялась встреча, после которой клуб и игрок окончательно утвердились в желании прекратить сотрудничество.
29-летний хавбек будет искать новую команду, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов. Лукас уже рассматривает предложения клубов из других стран.
Контракт Васкеса истекает летом 2022 года. Сообщалось, что Лукас хочет заключить соглашение на четыре сезона с повышением оклада на 15%. Сообщалось, что в услугах Васкеса заинтересован «Милан». Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года.
- 22 марта 2021
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:19
-
14:17