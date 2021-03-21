Лукас Васкес отказался продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес близок к уходу из мадридского клуба, сообщает Marca.

Васкес отказался продлить контракт с «Реалом». После отказа от первого предложения клуба о новом трёхлетнем соглашении, которое предусматривало снижение заработной платы на 10%, переговоры между футболистом и «Реалом» были приостановлены. Недавно состоялась встреча, после которой клуб и игрок окончательно утвердились в желании прекратить сотрудничество.

29-летний хавбек будет искать новую команду, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов. Лукас уже рассматривает предложения клубов из других стран.

Контракт Васкеса истекает летом 2022 года. Сообщалось, что Лукас хочет заключить соглашение на четыре сезона с повышением оклада на 15%. Сообщалось, что в услугах Васкеса заинтересован «Милан». Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года.