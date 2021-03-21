Дэвид Мойес прокомментировал упущенную победу «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал ничью в матче 29-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:3).
«Это был действительно хороший матч: жёсткая игра, много голов. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 30 минут, но, к сожалению, пропустили первый гол ещё до перерыва, что дало «Арсеналу» надежду на спасение.
По ходу матча было много глупых и неправильных решений и со стороны меня, и со стороны моих футболистов, но в футболе иногда так и бывает. Мы здорово играли на протяжении длительных отрезков. Конечно, ничья после того, как мы вели в три мяча, – это далеко не самый лучший результат, но мы показали, что можем тягаться с сильнейшими командами.
Прошло уже много времени с тех пор, как мы заканчивали сезон выше «Арсенала», и сегодня сделали всё возможное, чтобы они не смогли приблизиться к нам. Теперь мы хотим больше. Я жадный тренер, а мои футболисты сейчас опустошены в раздевалке, не взяв сегодня три очка», — цитирует шотландского специалиста BBC.
Видео отличного удара Джесси Лингарда в матче «Вест Хэм» — «Арсенал»
«Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (49) — на пятом месте.
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