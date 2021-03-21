Защитник сборной Англии: не услышал ни одного аргумента в пользу отказа от акции BLM

Защитник «Астон Виллы» и сборной Англии Тайрон Мингс поделился мнением о важности акции с преклонением колена перед началом матчей в знак борьбы с расизмом.
«Если уж быть откровенным, я не услышал ни одного существенного аргумента в пользу того, чтобы прекратить вставать на колено. Говорят, что жест потерял свою силу. В эти моменты я думаю: «С кем вы говорили, чтобы заявлять, что жест потерял силу?»
Я прекрасно понимаю, что игроки и приходящие на матчи АПЛ могут считать, что всё становится монотонно, что мы уже давно это делаем, что не так эффективно, как в начале этого. Я прекрасно это понимаю и сам задался вопросом: оказывает ли этот жест желаемое влияние? Но когда я поговорил с обычными людьми, то почувствовал масштабы проблемы и важность того, что мы делаем», – приводит слова Мингса Goal.com в интервью Sky Sports.
В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись многие футболисты АПЛ. Однако всё чаще звучат призывы прекратить акцию с преклонением колена перед началом матчей из-за потери в этом смысла. Первым футболистом английской Премьер-лиги, отказавшимся участвовать в данной акции, стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.
- 22 марта 2021
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