Защитник сборной Англии: не услышал ни одного аргумента в пользу отказа от акции BLM

Защитник «Астон Виллы» и сборной Англии Тайрон Мингс поделился мнением о важности акции с преклонением колена перед началом матчей в знак борьбы с расизмом.



«Если уж быть откровенным, я не услышал ни одного существенного аргумента в пользу того, чтобы прекратить вставать на колено. Говорят, что жест потерял свою силу. В эти моменты я думаю: «С кем вы говорили, чтобы заявлять, что жест потерял силу?»



Я прекрасно понимаю, что игроки и приходящие на матчи АПЛ могут считать, что всё становится монотонно, что мы уже давно это делаем, что не так эффективно, как в начале этого. Я прекрасно это понимаю и сам задался вопросом: оказывает ли этот жест желаемое влияние? Но когда я поговорил с обычными людьми, то почувствовал масштабы проблемы и важность того, что мы делаем», – приводит слова Мингса Goal.com в интервью Sky Sports.



В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись многие футболисты АПЛ. Однако всё чаще звучат призывы прекратить акцию с преклонением колена перед началом матчей из-за потери в этом смысла. Первым футболистом английской Премьер-лиги, отказавшимся участвовать в данной акции, стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

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