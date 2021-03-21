Пирло — о проигрыше в матче с «Беневенто»: «Ювентус» должен продолжать верить в скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал проигрыш в матче с «Беневенто» (0:1).

«Мы должны были сыграть лучше. К сожалению, получилась во всех отношениях плохая игра. Была цель выиграть. У нас был не лучший день в плане настроения и игровых ситуаций. Было желание выиграть матч, хотя мы знали, что это будет сложно, потому что «Беневенто» — организованная команда, которая очень хорошо защищается за счёт двух компактных линий. 10 очков отставания от «Интера»? Мы должны продолжать верить в скудетто, следовать нашему пути. Наша цель не меняется, но мы должны изменить своё отношение: мы носим особую футболку, которую нужно всегда уважать.

Артур совершил странную ошибку. Он не видел соперника в этой области поля, потому что, возможно, его обзор закрывал Бонуччи», — цитирует Пирло Tuttosport.