Пирло — о проигрыше в матче с «Беневенто»: «Ювентус» должен продолжать верить в скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал проигрыш в матче с «Беневенто» (0:1).
«Мы должны были сыграть лучше. К сожалению, получилась во всех отношениях плохая игра. Была цель выиграть. У нас был не лучший день в плане настроения и игровых ситуаций. Было желание выиграть матч, хотя мы знали, что это будет сложно, потому что «Беневенто» — организованная команда, которая очень хорошо защищается за счёт двух компактных линий. 10 очков отставания от «Интера»? Мы должны продолжать верить в скудетто, следовать нашему пути. Наша цель не меняется, но мы должны изменить своё отношение: мы носим особую футболку, которую нужно всегда уважать.
Артур совершил странную ошибку. Он не видел соперника в этой области поля, потому что, возможно, его обзор закрывал Бонуччи», — цитирует Пирло Tuttosport.
- 22 марта 2021
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