«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на перенесённый матч 18-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Тоттенхэм Хотспур» на перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, начало — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Сансон, Дуглас Луис, Хассан, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Энгельс, Тейлор, Баркли, Накамба, Рэмси, Дэвис, Эль-Гази.
«Тоттенхэм»: Льорис, Родон, Санчес, Танганга, Регилон, Ло Чельсо, Н'Домбеле, Лукас, Хёйбьерг, Винисиус Мораис, Кейн.
Запасные: Харт, Дэвис, Алли, Дайер, Девайн, Сиссоко, Бэйл, Бергвейн, Скарлетт.
«Шпоры» в 28 матчах набрали 45 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (41) — на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.
- 22 марта 2021
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