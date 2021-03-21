Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону»

Сегодня, 21 марта, состоится матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал Сосьедад» — «Барселона».
В стартовом составе «Барселоны» выйдет нападающий Лионель Месси, сообщает клубная пресс-служба в «Твиттере». Этот матч станет для 33-летнего аргентинца 768-й официальной игрой в составе каталонцев. По количеству проведённых матчей за сине-гранатовых Месси станет единоличным рекордсменом, превзойдя достижение Хави (767 матчей).
За 767 матчей во всех турнирах в составе «Барселоны» Месси забил 661 гол и отдал 263 голевые передачи.
«Барселона» набрала 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). Второй — «Реал» (60). Лионель Месси занимает первое место в таблице бомбардиров — на его счету 21 гол.
- 22 марта 2021
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:19
-
14:17