«Атлетико» переиграл «Алавес» благодаря голу Луиса Суареса

В матче 28-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0.
«Атлетико» владел территориальным преимуществом на протяжении всей встречи, но в плане конструктивности атак «Алавес» практически не уступал именитому сопернику. Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте, его автором стал нападающий «матрасников» Луис Суарес. «Алавес» также создал несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не сумел. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.
«Атлетико», набрав 66 очков, по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Алавес» (23) — на 19-м месте. Луис Суарес занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Примеры, на его счету 19 голов. Опережает уругвайца нападающий «Барселоны» Лионель Месси (21).
- 22 марта 2021
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:19
-
14:17