«Атлетико» переиграл «Алавес» благодаря голу Луиса Суареса

В матче 28-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0.

«Атлетико» владел территориальным преимуществом на протяжении всей встречи, но в плане конструктивности атак «Алавес» практически не уступал именитому сопернику. Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте, его автором стал нападающий «матрасников» Луис Суарес. «Алавес» также создал несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не сумел. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.

«Атлетико», набрав 66 очков, по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Алавес» (23) — на 19-м месте. Луис Суарес занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Примеры, на его счету 19 голов. Опережает уругвайца нападающий «Барселоны» Лионель Месси (21).