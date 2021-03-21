Роджерс: нам осталось два матча, чтобы войти в историю

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:1).



«Я в восторге. Это был отличный матч в исполнении всех игроков моей команды. Каждый аспект встречи был сделан на все сто. Мы проявили мужество, играя в футбол против одной из величайших команд Европы. Я очень рад за футболистов «Лестера». Считаю, что мы заслужили сегодняшнюю победу.



Келечи Ихеаначо всегда вносил свой вклад в наши результаты. Может быть, он был менее уверен в собственных силах, но он изо дня в день невероятно работает на тренировках и всегда отдаёт все силы на поле. Теперь и вы можете увидеть его уверенность. Он на пике.



Сегодня в атаке мы играли иначе, чем делали это раньше. Ихеаначо, наверное, лучше всего играть в нападении с кем-нибудь в паре. Он и Джейми Варди сыграли очень хорошо. Чтобы обыграть «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1, нужно быть в полном порядке, и сегодня мои игроки именно это и показали.



До полуфинала ещё далеко. Я сказал футболистам, что всего три матча могут увековечить их в истории. Теперь нам осталось лишь две встречи. Мы на правильном пути. Мы очень амбициозны и хотим быть лучшими. Это вызов и испытание, которыми мы наслаждаемся», — приводит слова Роджерса BBC.

По результатам жеребьёвки в полуфинале соперником «Лестер Сити» станет «Саутгемптон». Матч состоится 17 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».



«Лестер» ни разу не побеждал в Кубке Англии, четырежды играя в финале. Последний раз «лисы» доходили до финала в 1969 году.