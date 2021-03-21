Прервалась беспроигрышная серия «МЮ» в выездных матчах с английскими командами

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Таким образом, завершилась беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в выездных матчах с английскими командами, насчитывавшая 29 матчей. До сегодняшнего дня последнее поражение в выездной встрече с английской командой манкунианцы потерпели 19 января 2020 года — в матче 23-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «МЮ» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:2.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера до сегодняшнего дня являлись единственной командой в топ-5 европейских чемпионатов, не потерпевшей в сезоне-2020/2021 ни одного гостевого поражения в матчах внутри страны.

«МЮ» является двенадцатикратным обладателем старейшего футбольного турнира в мире. Последний титул Кубка Англии манкунианцы завоёвывали в 2016 году.