Златан Ибрагимович установил новый рекорд в чемпионате Италии

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Милан». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:3.
Счёт в матче на девятой минуте открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович, возраст которого составляет 39 лет и 169 дней. Таким образом, шведский форвард стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 15 голов в одном розыгрыше чемпионата, информирует Lapadula News.
«Милан» в 28 матчах набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы увеличили отрыв от «Ювентуса» (55) до четырёх очков.
Ранее стало известно, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.
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