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Манчини продлит контракт со сборной Италии до 2024 года

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Манчини продлит контракт со сборной Италии до 2024 года
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлит свой контракт с национальной командой до 2024 года, сообщает La Repubblica.

Его контракт истекает в 2021 году. Манчини согласился подписать новое соглашение, согласно которому он будет получать € 3 млн в год. Сейчас зарплата специалиста составляет € 2 млн.

Роберто Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году. Под его руководством «скуадра адзурра» добыла 10 побед в 10 матчах отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Также итальянская сборная заняла первое место в своей группе в Лиге наций.

До назначения в сборную Италии Манчини возглавлял «Зенит», с которым занял пятое место в чемпионате России, после чего был отправлен в отставку.

В феврале Роберто Манчини объявил о решении покинуть свою должность после чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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