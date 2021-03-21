Манчини продлит контракт со сборной Италии до 2024 года

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлит свой контракт с национальной командой до 2024 года, сообщает La Repubblica.
Его контракт истекает в 2021 году. Манчини согласился подписать новое соглашение, согласно которому он будет получать € 3 млн в год. Сейчас зарплата специалиста составляет € 2 млн.
Роберто Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году. Под его руководством «скуадра адзурра» добыла 10 побед в 10 матчах отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Также итальянская сборная заняла первое место в своей группе в Лиге наций.
До назначения в сборную Италии Манчини возглавлял «Зенит», с которым занял пятое место в чемпионате России, после чего был отправлен в отставку.
В феврале Роберто Манчини объявил о решении покинуть свою должность после чемпионата мира — 2022 в Катаре.
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