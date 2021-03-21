«Реал» предложит Алабе € 10 млн в год и подписной бонус в € 20 млн

Защитник «Баварии» Давид Алаба и его представители получат большой подписной бонус в случае подписания контракта с мадридским «Реалом», сообщает Abc.es.
Агент Пини Захави, отец футболиста Джордж Алаба и сам футболист получат € 20 млн, если Давид станет игроком «сливочных». Алаба будет получать € 10 млн в год.
Сообщалось, что Давид Алаба может перейти в «Барселону». По информации источника, представители каталонского клуба провели переговоры с агентом 28-летнего австрийского футболиста. Результаты переговоров неизвестны, однако «Барселона» обозначила свой интерес к Алабе.
Напомним, действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 24 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.
- 22 марта 2021
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