«Реал» предложит Алабе € 10 млн в год и подписной бонус в € 20 млн

Защитник «Баварии» Давид Алаба и его представители получат большой подписной бонус в случае подписания контракта с мадридским «Реалом», сообщает Abc.es.

Агент Пини Захави, отец футболиста Джордж Алаба и сам футболист получат € 20 млн, если Давид станет игроком «сливочных». Алаба будет получать € 10 млн в год.

Сообщалось, что Давид Алаба может перейти в «Барселону». По информации источника, представители каталонского клуба провели переговоры с агентом 28-летнего австрийского футболиста. Результаты переговоров неизвестны, однако «Барселона» обозначила свой интерес к Алабе.



Напомним, действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 24 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.