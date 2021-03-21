Пиоли: Ибрагимович прав, что продолжает говорить о чемпионстве «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал волевую победу своей команды в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (3:2).

«Это был самый сложный матч, потому что мы ещё отходили от разочарования Лиги Европы, а также играем каждые три дня на протяжении нескольких месяцев подряд. Мы понимали, что нужно собрать остатки энергии для решения задачи.

Ибрагимович прав, что говорит о борьбе за чемпионство, потому что на протяжении большей части сезона мы не так далеко от цели. Добудем мы победу или нет — другой вопрос, но мы определённо попробуем», — цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, забив гол в этом матче, Златан Ибрагимович установил новый рекорд – он стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 15 голов в одном розыгрыше чемпионата.